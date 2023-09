A Fazenda: relembre as maiores polêmicas e brigas

A Fazenda 2023 está prestes a começar; relembre as maiores brigas e polêmicas das edições passadas do reality show Crédito: Reprodução/RecordTv

A 15ª edição de “A Fazenda 2023” está prevista para começar dia 19 de setembro, e os internautas já estão ansiosos para conhecer os novos peões e para saber como será a dinâmica entre os participantes. O programa está no ar desde do ano de 2009, e acumula diversos momentos marcantes, especialmente brigas e polêmicas, que já movimentaram bastante o reality show Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine CLIQUE AQUI para seguir o novo canal do O POVO no WhatsApp

A Fazenda: as polêmicas e as brigas mais marcantes Relembre as uma das maiores polêmicas e brigas de “A Fazenda” Théo Becker e Jonathan Haagensen A icônica cena de Theo Becker brigando com Jonathan Haagensen é relembrada até hoje pelos internautas com muito humor e nostalgia. A famosa frase “Esse aqui é irmão desse aqui. E esse aqui é irmão desse aqui” que Becker soltou no meio do confronto, enquanto socava os bíceps, se tornou uma das cenas mais memoráveis do programa. Deolane Bezerra x Deborah Albuquerque Deolande Bezerra protagonizou algumas brigas no reality rural. Uma delas foi contra a Deborah Albuquerque. As duas trocaram diversas acusações e bateram de frente após uma fofoca feita pela dançarina Moranguinho. A advogada pediu para sair do programa após a equipe do programa revelar o estado de saúde de sua mãe, que estava na época hospitalizada.

A troca de farpas iniciou com a volta de Haghbin da roçã. ex-padastro de Neymar ameaçou bater em Shayan com uma garrafa de metal e cuspiu no ex-participante do "Casamento às Cegas". O empresário reagiu com uma cotovelada no rosto de Tiago Ramos. A produção do programa entendeu que os dois apresentaram um perigo à integridade física um do outro e expulsou a dupla. Rico Melquiades x Dayane Melo Os dois participantes protagonizaram uma briga com direito a uma jaqueta rasgada.