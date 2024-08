Unna X: qual o nome verdadeiro da participante do Estrela da Casa?

Em uma conversa com Gael Vicci e Nicolle Louise, Unna contou o que a levou a ser chamada assim. Veja significado e nome verdadeiro da participante

Unna X, participante do reality musical Estrela da Casa , revelou seu nome verdadeiro durante uma conversa com outros participantes na última quarta-feira, 21.

Estrela da Casa: qual o nome verdadeiro de Unna X?

Filha de mãe maranhense e de pai mineiro, a participante foi viver com os dois nos Estados Unidos, mas morou no Brasil por alguns anos na infância e adolescência. O nome verdadeiro de Unna X é Ashley Christina Azevedo de Lima.

Unna X no Estrela da Casa: qual o significado do nome artístico?

Em uma conversa com Gael Vicci e Nicolle Louise, Unna contou a inspiração que a levou a ser chamada assim, especificamente com o uso do X, pois já existia uma banda chamada Unna.

"O X é uma variável. É uma coisa que é tudo, é nada, você não sabe o que esperar do X. Você tem que encontrar o valor do X. Coisas muito massas, empresas muito massas, empresas bem sucedidas sempre tem o X [no nome]", finalizou.