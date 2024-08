Novo reality da Globo: horário e onde assistir ao vivo a Estrela da Casa

Programa estreia nesta terça-feira, 13, com participantes que querem construir suas carreiras na música. Veja onde assistir, que hora começa e a dinâmica do dia

Combinando reality de convivência e musical, o Estrela da Casa estreia nesta terça-feira, 13, sob o comando de Ana Clara. Durante 50 dias, 14 participantes ficarão confinados para concorrer ao prêmio de R$ 500 mil e um contrato de carreira com uma grande gravadora.

A dinâmica do reality inclui desafios musicais, visita de personalidades famosas e as provas de resistência e sorte, como as que ocorrem no Big Brother Brasil.



Estrela da Casa: que horas começa hoje (13/8)?

O Estrela da Casa vai ao ar todos os dias às 22h25min, após a novela Renascer.