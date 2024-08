Estrela da Casa: quanto ganha em prêmios o vencedor do reality?

Durante os 50 dias de programa o público é quem decide os eliminados e também o campeão. Veja a seguir qual a premiação do novo reality show e onde assistir

Estrela da Casa é um reality de convivência e música da Rede Globo que estreia nesta terça-feira, 13. Confinados, os 14 participantes têm que lidar uns com os outros e em meio a muita música para seguir adiante na disputa.

O novo reality musical premia o vencedor com meio milhão de reais, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo país.

O público é quem decide os eliminados e também o campeão ao fim do programa. Veja a seguir qual a premiação do novo reality show.

Estrela da Casa: onde assistir ao reality show musical

Estrela da Casa vai ao ar diariamente na Globo, a partir de 13 de agosto, após a novela Renascer. O reality também terá transmissão 24 horas no Globoplay e cada dia terá uma atividade diferente na casa.

Assim como no Big Brother Brasil (BBB), as eliminações no Estrela da Casa acontecem às terças-feiras. O público decide quem deve continuar na disputa pelo prêmio.