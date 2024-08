Enquete Estrela da Casa: quem deve ganhar o reality?

Os telespectadores podem salvar os participantes favoritos de duas formas durante a Batalha no Estrela da Casa: O Voto da Torcida e o Voto Único. A validação de votos acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo.

Com o Voto da Torcida, é possível fazer login com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. No Voto Único, além do login, é preciso informar o CPF para votar uma única vez.

Cada modelo de votação terá o peso de 50% no resultado. A média dos dois formatos decide quem fica e quem sai do programa.

