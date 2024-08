Matheus Torres no Estrela da Casa: quem é o participante?

Defendendo o gênero pop rock, o mineiro já chegou no programa trazendo um clima romântico com ele. Conheça mais sobre Matheus Torres

Defendendo o gênero pop rock, o mineiro já chegou ao programa trazendo um clima romântico e flertando com Unna X . Veja a seguir mais sobre vida e carreira de Matheus Torres.

O artista já trabalhou como auxiliar de mecânico, assistente administrativo, barman, pizzaiolo e fotógrafo para realizar seu sonho. Hoje com 31 anos de idade, ele possui muita confiança em seu próprio desempenho.

O mineiro Matheus Torres decidiu ir contra a vontade da família e partiu rumo a São Paulo em busca de uma oportunidade para mostrar seu talento na música. Ele é um dos 14 participantes do reality “ Estrela da Casa ”.

Desmotivado, ele acabou estudando Engenharia por três anos em Pelotas, Rio Grande do Sul. Matheus teve depressão e após superá-la decidiu abandonar tudo para ir até São Paulo viver de música.

Matheus Torres sentiu que a música seria o norte de sua vida em uma igreja evangélica no interior de Minas Gerais. Mas alguns problemas o impediram de realizar seu sonho de ser cantor. O pai era alcoólatra, a família estava se divorciando e ele não encontrava apoio para seguir sua carreira.

Eles acabaram ficando próximos no decorrer dos dias e na madrugada deste segunda, 19, trocaram um selinho. Após lavar a louça, Unna foi se despedir do cantor para descansar e agradeceu pela companhia.

Apesar de acreditar que é visto como marrento, Matheus já trouxe o romance para dentro do Estrela da Casa. Nos primeiros episódios do reality, ele e Unna X comentaram que estavam sendo shippados e trocaram elogios.

Hoje ele consegue se sustentar como cantor de blues, soul, jazz e rock, mas enfrentou dificuldades no início. Ele chegou a fazer trabalhos em diversas áreas para se sustentar.

Matheus foi em direção a ela para um selinho. Na sequência, Unna X se afastou, caminhou em direção ao quarto e se despediu: "Outro dia".

Músicas lançadas por Matheus Torres no Estrela da Casa

Matheus Torres já lançou duas músicas no Estrela da Casa. Ele iniciou com “Partilhar” antes da estreia do programa.