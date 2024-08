Evellin na Estrela da Casa: quem é a participante do reality

Mesmo sendo do signo de peixes, considerado o mais calmo do zodíaco , Evellin afirmou que se considera uma mulher de opiniões fortes e revela já ter protagonizado algumas brigas por falar demais.

As canções preferidas da cantora são: Você Vai Ver (Zezé Di Camargo & Luciano), Nosso Quadro (Ana Castela) e Man! I Feel Like A Woman! ( Shania Twain ).

“Ele está grandão, tá forte. Merecido", reforça a dentista. Ela ainda complementa: "E outra, quanto mais tem embate com alguém, quanto mais vira a cara para pessoa, mais o Brasil abraça. E ele é um menino bom, troco altas ideias com ele”, afirmou a participante.

No dia 18 de agosto foi decidido o vencedor da primeira prova do programa: “ Hitmaker ”. Com a canção “Cuida bem dela”, de Henrique e Juliano, o paulista Lucca saiu na frente dos outros competidores .

No ranking dos cantores mais ouvidos da semana, Evellin está em 8° colocação, com 75.161 reproduções no total, divulgado no dia 18 de agosto pelo Gshow.