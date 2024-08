MC Mayarah na Estrela da Casa: quem é a participante do reality

MC Mayarah, cantora e camelô, brilha no reality Estrela da Casa da TV Globo, buscando representar mulheres pretas das comunidades e alcançar o sucesso

Cantora, compositora e camelô, MC Mayarah, de 29 anos de idade, é participante do novo reality da TV Globo, Estrela da Casa. Natural de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, ela é casada e tem um filho, Bryan, de seis anos, a quem confessa ser sua principal motivação para participar do reality show musical.

Enquete Estrela da Casa: VOTE em quem deve ganhar o reality

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mayarah, na disputa pelo hitmaker da semana, interpretou a canção "Meu Talismã" da cantora Iza, que serve de referência para a funkeira, junto com Anitta e Ludmilla. Saiba mais sobre MC Mayarah, uma das participantes selecionadas para o programa.