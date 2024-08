Thália na Estrela da Casa: quem é a participante do reality

Cantora de R&B, Thália desenvolve projetos sociais na comunidade onde cresceu. Conheça a participante do Estrela da Casa

Criada na comunidade do Acari, no Rio de Janeiro, Thália canta desde criança — quando assistia a aulas de canto escondida na igreja, pois não podia pagar para frequentá-las. Ela é um dos 14 participantes do reality "Estrela da Casa". Ela foi anunciada após a desclassificação de Muse Maya.

A carioca tem como uma de suas maiores inspirações na música a cantora Deise Cipriano, do Fat Family. “Uma mulher preta, com voz e presença incrível. Me sentia representada por ela”, explica.

Thália também é mãe do Noah, de dois anos e oito meses.