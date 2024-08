Rodrigo Garcia no Estrela da Casa: quem é o participante do reality

Novo reality musical da Globo reúne 14 participantes de vários estados do Brasil e de gêneros musicais diferentes; conheça Rodrigo Garcia, um dos participantes

Representante do piseiro na casa, Rodrigo tem 24 anos e se descreve como um “baixinho arretado”.

Estrela da Casa, novo reality da Globo, tem dinâmica inédita que une jogos de convivência com disputas musicais , tudo isso valendo prêmios em dinheiro e uma carreira na música.

Hoje o cantor vive da música há quase três anos, mas já passou por muitas profissões até chegar onde está. Maître sommelier, entregador de panfletos e assistente de pedreiro são apenas algumas das atividades em seu currículo.

Ao falar de personalidade, Garcia se define como uma pessoa carismática e risonha. Em contrapartida, sua teimosia e deboche não passam despercebidos por ele. “Sou muito expressivo”, declarou ao Gshow.

Músicas lançadas por Rodrigo no Estrela da Casa

O cantor já lançou duas músicas no Estrela da Casa. Iniciou com “Agora Eu Pego Mesmo”, antes da estreia do programa.