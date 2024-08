Nick Cruz no Estrela da Casa: quem é a participante do reality

Nick tem 26 anos e trabalha como pedreiro Crédito: Paulo Belote/TV Globo

O interesse do público pela história de Nick Cruz, participante do reality musical "Estrela da Casa" aumentou rapidamente nas redes sociais. Isso porque ele surpreendeu os participantes ao anunciar que é um homem trans. O artista tem 26 anos e reside em Serra, no Espírito Santo, onde trabalha como pedreiro. Ao enfrentar as dificuldades de sobrevivência da música ele precisou recorrer a outros meios para conseguir dinheiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele estreou bem no programa da Rede Globo e garantiu o primeiro posto de Dono do Palco no Estrela da Casa. Veja a seguir mais sobre vida e carreira de Nick Cruz.

Nick saiu de casa aos 15 anos e começou a cantar e compor cedo por influência de sua mãe que o levava a karaokês. Com um estilo pop, dedica-se a canções sobre suas experiências pessoais com o amor. Nick fez um clipe de sucesso: "Sol no Peito", que conta com mais de 1,5 milhão de visualizações.

Mas a carreira começou quando seu melhor amigo, Jefferson, o apresentou a um colega que trabalhava com música e ele viu a primeira oportunidade de trabalhar profissionalmente no ramo. Hoje, ele precisa conciliar seu sonho com o trabalho de pedreiro para se sustentar. Nick Cruz no Estrela da Casa: cantor usa uma “faixa” no peitoral Nick fez uma vaquinha virtual em 2021 para conseguir dinheiro para uma mastectomia masculinizadora. No procedimento, o tecido mamário é retirado durante uma cirurgia, que é um importante passo no processo de afirmação de gênero de pessoas trans. No entanto, a meta de 13 mil reais do cantor não foi alcançada, e por esse motivo ele usa uma espécie de “fita” no peitoral, chamada binder, para cobrir a região quando está sem blusa. Em entrevista ao Gshow ele contou que está no processo de transição há seis anos.