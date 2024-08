Leidy Murilho no Estrela da Casa: quem é a participante do reality

Novo reality musical da Globo reúne 14 participantes de vários estados do Brasil e de diferentes gêneros musicais; conheça Leidy Murilho, uma das participantes

Estrela da Casa, novo reality da Globo, tem dinâmica inédita que une jogos de convivência com disputas musicais , tudo isso valendo prêmios em dinheiro e uma carreira na música.

Estrela da Casa: quem é Leidy Murilho?

Nascida em Linhares, no Espírito Santo, a cantora de 38 anos começou no sertanejo gospel, mas se encontrou em black soul gospel. Aos 15 anos, deixou a dupla que formava com a irmã e decidiu seguir carreira solo.

Leidy revelou o desejo de que o gospel alcance mais pessoas a partir de um ritmo mais animado. “Abranjo bastante, me identifico com a música dançante. Quero levar essa música para fora da igreja.” disse ela ao Gshow.

Mãe solo, a capixaba hoje se sustenta com a música, mas já trabalhou como feirante, vendedora, babá, faxineira e mais. Vê o "Estrela da Casa" como uma oportunidade de cantar o que gosta e de se mostrar de forma autêntica para o público.