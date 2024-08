Unna X no Estrela da Casa: quem é a participante do reality

Unna X já fez composições de música para grandes nomes do pop nacional Crédito: Paulo Belote/TV Globo

Filha de brasileiros, mas nascida em New Jersey, nos Estados Unidos, Unna X é uma das 14 participantes do reality "Estrela da Casa". Com cabelos azuis e um sotaque meio mineiro, a artista veio ao Brasil para tentar carreira musical. A estadunidense costuma se inspirar no próprio cotidiano para compor e seu gênero escolhido para defender no programa musical da Rede Globo é o pop eletrônico. Veja a seguir mais sobre vida e carreira de Unna X.



Quem é Unna X do Estrela da Casa? Os pais de Unna X escolheram tentar a sorte nos Estados Unidos, onde a participante de 26 anos passou boa parte da infância. Eles retornaram para o Brasil, mas acabaram não se adaptando e voltaram a New Jersey quando a jovem tinha 17 anos. Para pagar o sonho musical, Unna X trabalha como faxineira e se divide entre o país norte-americano e a cidade de Taguatinga, no Distrito Federal. Ela já chegou a dormir apenas quatro horas por dia durante cinco meses, pois trabalhava muito para pagar uma plástica no nariz. A participante contou ao Gshow que não gosta de se meter em confusão, mas sempre acaba envolvida em alguma.

Unna X no Estrela da Casa: artista já compôs para Anitta e Luiza Sonza A jovem se inspira em artistas como Britney Spears e Shakira. Embora o público no Brasil não a conheça, Unna X já fez composições de música para grandes nomes do pop nacional, como Gloria Groove, Luisa Sonza e Anitta. Além de compor, a participante já chegou a lançar músicas antes de entrar no reality. Algumas produções do repertório possuem mais de 100 mil reproduções no Spotify.