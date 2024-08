Enquete Estrela da Casa: como votar no Gshow?

Uma das novidades do novo reality é que serão duas votações por semana. Veja a seguir como se cadastrar e participar das votações do Estrela da Casa

O novo reality show musical da Rede Globo, Estrela da Casa, estreou com um formato um pouco semelhante ao Big Brother Brasil (BBB). Além do mesmo local, o sistema de votação é igual ao do reality que ocorre no começo do ano.

O público pode escolher votar em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único. A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro da pessoa em uma conta Globo.

Mas uma das novidades do novo programa é que serão duas votações por semana. Veja a seguir como se cadastrar e participar das votações do Estrela da Casa.