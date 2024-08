Nicole Louise na Estrela da Casa: quem é a participante do reality

Brasiliense de 22 anos é influenciadora e tem mais de três milhões de seguidores no Instagram. Conheça Nicole Louise

Com 22 anos, ela tem o sonho de viver da música e se define como “uma montanha-russa de emoções” .

A humorista Nicole Louise é uma das participantes do Estrela da Casa , novo reality da Rede Globo. Natural de Brasília (DF), a aspirante a cantora faz sucesso nas redes sociais e tem 3,4 milhões de seguidores no Instagram.

Para seguir a carreira, ela se emancipou e foi morar em São Paulo em 2019. Então, decidiu criar um canal no YouTube, onde publicava vídeos fazendo covers de outros cantores.

O interesse de Nicole Louise pela música surgiu ainda na infância, influenciada pelo pai, que também canta. Ele também a incentivou a estudar piano e violão. Antes mesmo de pronunciar as palavras corretamente, aos 2 anos, Nicole já soltava a voz.

Veja curiosidades sobre Nicole Louise, do Estrela da Casa:

Antes de ingressar no reality, Nicole já lançou algumas músicas autorais e estudou teatro. Com 1,83 metro de altura, ela se beneficiou da estatura para ser jogadora de basquete e modelo.

- Ela cantou no aniversário de Luísa Sonza, em julho deste ano;

- Jogou basquete por cinco anos.



Músicas lançadas por Nicole no Estrela da Casa

A influenciadora Nicole Louise já lançou duas músicas no Estrela da Casa. Ela iniciou com “Garçom Dança Comigo”, antes da estreia do programa.

Para a primeira semana do Hitmaker, ela lançou um interpretação de “Flowers”, ficando em segundo lugar como cantora mais ouvida.