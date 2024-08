Estrela da Casa: como será o novo reality da Globo? Entenda dinâmica

Os competidores ficarão confinados durante 50 dias na casa do Big Brother Brasil , nos Estúdios Globo. Assim, as provas incluem apresentações, composições e batalhas musicais. Confira como será a dinâmica do Estrela da Casa.

Quem vence ganha o direito de se apresentar no grande Festival do reality show e garante, ainda, um mimo dos fãs.

“Eu vou estar dentro da casa com ele, olho no olho, entendendo esses desafetos”, explicou a apresentadora em coletiva de imprensa sobre a nova produção.

No sábado, o Dono do Palco indica mais um para a Batalha.

Para completar o trio que luta para não ser eliminado, uma votação aberta acontece no domingo; o mais votado da casa ocupa a vaga final na Batalha.

Estrela da Casa: o que é o Duelo?

Entre os dois indicados pela Estrela da Semana, um tem a chance de se salvar da Batalha pelo Duelo.

Eles escolhem uma música para apresentar ao vivo em um palco simples e sem plateia. Durante a apresentação, o público decide em uma votação rápida pelo Gshow quem será salvo. O outro segue direto para a Batalha.

Estrela da Casa: o que é o Festival?

Toda terça-feira é dia de Festival no reality Estrela da Casa. Neste momento em que seis participantes terão a chance de se apresentar para um público, toda terça-feira.

A Estrela da Semana e o Dono do Palco já têm seus lugares garantidos, assim como o cantor que teve a música mais ouvida da semana.

As três últimas vagas serão dos participantes que disputam a Batalha.

Ana Clara anuncia quem deixa a competição logo após todas as apresentações no Festival, quando as votações abertas no domingo são encerradas.

O voto do público deve ser em quem fica na competição.

Estrela da Casa: Jam Session e Balada são os momentos de integração

Além das provas musicais, o reality terá momentos de convivência entre os participantes com o Jam Session e a Balada.

No Jam Session, toda segunda-feira os participantes vão receber a visita de um cantor consagrado para um bate-papo durante o dia.

À noite, durante o programa, o convidado ainda faz um show exclusivo, ao vivo, para todo o público. E aqui, um privilégio exclusivo para quem se superar no game e ganhar o posto de Estrela da Semana: o participante tem a chance de apresentar um número musical com o convidado.

Já na sexta-feira à noite, os participantes aproveitam a Balada, em que podem aliviar a tensão da disputa na pista de dança e conversar sobre o jogo.

Estrela da Casa: veja programação de dinâmicas do reality

> Segunda-feira: Jam Session, a casa recebe um famoso

> Terça-feira: Festival, dia de apresentações com plateia e eliminação

> Quarta-feira: lançamento de single

> Quinta-feira: Prova da Estrela, que define a Estrela da Semana

> Sexta-feira: dia de Duelo e Balada

> Sábado: dia de prova para definir o Dono do Palco

> Domingo: votação da casa e abertura de votação do público em quem está na Batalha