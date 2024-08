Ramalho na Estrela da Casa: quem é o participante do reality

Conheça Ramalho, participante do Estrela da Casa Crédito: Reprodução/ Juliana Hippertt/Gshow

O rapper Ramalho é um dos participantes da primeira temporada do reality show musical da TV Globo, Estrela da Casa. Com 23 anos de idade, natural de São Paulo e filho de músicos - seu pai foi cantor e compositor - Ramalho tem suas raízes ligadas ao rap. Sem ter feito aulas de música, Ramalho tem suas referências em nomes que já elogiaram seu trabalho, como Felipe Ret, Ferrugem, Edi Rock e Dexter. Inclusive, já chegou a abrir shows dos dois últimos, que integram o grupo Racionais MCs. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Enquete Estrela da Casa: VOTE em quem deve ganhar o reality

Outra grande referência, tanto ligada ao seu estilo quanto a algo filosófico, é sua ligação com o fogo. Ramalho traz uma coloração diferenciada em seu cabelo que remete a chamas. “Meu primeiro EP se chama Fogo a Vera. Precisava dar uma diferenciada como artista, então meti um fogo na cabeça. Foguinho virou minha identidade. Para fazer, são umas 2h30/3h. Precisa ter um cuidado extra no dia a dia”, contou ele, que já teve outras versões de fogo na cabeça. Ramalho no Estrela da Casa: desejo de prestígio no rap Apesar de já ser conhecido por grandes nomes na cena do rap, Ramalho busca ainda mais prestígio com sua participação no reality show. Além disso, tem o grande desejo de cantar em grandes festivais, como Lollapalooza e Rock in Rio.

Casado desde 2020, sua esposa, Raquel, é uma das maiores apoiadoras de sua carreira. Além dos diversos ensinamentos que ela lhe proporciona, ainda introduziu o rapper ao seu mundo, ensinando-o a fazer crochê, arte na qual sua companheira trabalha. “Ela foi uma das primeiras a acreditar. Quando caio, ela me coloca para cima. Lidar com a frustração, falta de grana, portas fechadas, 'nãos'... Às vezes, só minha família acreditava, mas agora entendo o motivo”, declarou. Ramalho no Estrela da Casa: transformações no palco Apesar das diversas dificuldades que enfrentou e ainda enfrenta na carreira musical, Ramalho não se deixa abalar na hora de fazer suas interpretações.