Gael Vicci na Estrela da Casa: quem é o participante do reality

Gael Vicci, participante inspirado nas artistas Gloria Groove e Pabllo Vittar, já é a primeira estrela do novo reality da Globo, confira sua história

O cantor, que é também ator, tem 18 anos de idade e é natural de Cachoeiras de Macacu , cidade do Rio de Janeiro . Seu primeiro contato com a arte foi aos sete anos, quando sua mãe e sua avó o levavam para a igreja onde cantavam.

Antes de ter conseguido a oportunidade no novo programa da Globo, o ator teve uma grande decepção ao viajar para São Paulo na esperança de participar de uma websérie. A agência com a qual mantinha contato não manteve a promessa e Gael ficou desamparado na nova cidade.

Mesmo ainda jovem, Gael já passou por muitas dificuldades. Junto à sua mãe, hoje ele vive em uma casa com mais de 30 quartos, onde divide um pequeno espaço com ela.

Em entrevista para o Gshow, Gael contou que sabe que ainda tem muito o que aprender e que vê uma grande oportunidade de crescimento no programa. Além disso, o artista pretende se esforçar para um dia oferecer uma vida melhor para sua família.

Para tentar superar a frustração do ocorrido, o jovem decidiu continuar em São Paulo e ir em busca de novas oportunidades, até que conseguiu alguns trabalhos como recreador, dublador e ator em peças de teatro musicais em escolas e shoppings.

Gael Vicci em Estrela da Casa: confira seus artistas e músicas favoritas

Apaixonado por música pop, Gael admira artistas como Gloria Groove, Pabllo Vittar, Luísa Sonza, Marina Sena e Ludmilla.



Sua primeira música autoral apresentada no Estrela da Casa foi "No Pique" e a canção escolhida para a disputa do dia 19 de agosto foi "Felicidade", de Erica Mou e Marcelo Jeneci