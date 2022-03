Horóscopo do dia (31/03): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 31 de março (31/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 31 de março (31/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre Lua, Mercúrio e Sol.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure ampliar sua trajetória e permitir que ideias inovadoras deem impulso a seus projetos de vida. O encontro entre Lua, Mercúrio e Sol em seu signo tende a marcar momento em que sua mente se abre a novos conhecimentos e você se sente com energia transformadora.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Crenças podem ser rompidas, o que liberta sua mente de conceitos limitantes. Os obstáculos são vistos como oportunidades de mudança por tirar você da zona de conforto e lhe obrigam a enxergar a vida sob outras perspectivas, pois a Lua Nova adentra o setor de crise e encontra Mercúrio e o Sol.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

O ambiente virtual tendem a viabilizar estar conectado. A Lua Nova na área de amizades encontra Mercúrio e o Sol, o que pode levar a renovação dos vínculos que lhe aproxima mais das pessoas com quem você compartilha interesses e desfruta do lado aprazível da vida.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure ampliar os conhecimentos sobre gestão. Sua relação com o trabalho pode se engrandecer em meio ao surgimento de obstáculos intelectualmente estimulantes e de oportunidades de aperfeiçoamento para seus talentos, considerando o trânsito da Lua Nova no setor profissional.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque ampliar os horizontes e renovar o pensamento. Lua, Mercúrio e Sol se encontram na área espiritual, o que tende a sugerir fase de expansão dos interesses que leva você a aproveitar as oportunidades de conhecer novas culturas e vivenciar experiências que lhe tirem do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Perdas podem passar a ser vistas como oportunidades de mudança, pois deixam espaço para que o novo entre em sua vida. Momento favorável para o autoconhecimento, já que a Lua Nova encontra Mercúrio e o Sol no setor íntimo, o que lhe deixa consciente das transformações que precisa.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

As experiências vivenciadas coletivamente tendem a agregar valor à sua percepção acerca da vida. Tente promover renovação do olhar a respeito das pessoas e dos interesses que cercam suas parcerias, o que permite que você aperfeiçoe as trocas intelectuais e afetivas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Estímulos intelectuais tendem a ganhar energia, o que traz dinamismo aos processos mentais. Busque aperfeiçoar seus hábitos, inserindo em sua rotina práticas que deixem você mais disposta no dia a dia, pois a Lua Nova transita pelo setor do cotidiano, encontrando Mercúrio e o Sol.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

As trocas culturais podem melhorar o pensamento. A Lua Nova transita em harmonia a Mercúrio e ao Sol no setor social, o que lhe traz desenvoltura para lidar com grupos e extrair experiências inovadoras das interações virtuais. Isso também tende a lhe levar a redescobrir talentos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente fazer mudanças no ambiente em que você vive. A Lua Nova na área familiar pode trazer fase em que suas vivências no âmbito doméstico lhe ajudam a se revigorar. Isso pode beneficiar os hábitos e as trocas intelectuais com outras pessoas, visto que o referido astro encontra Mercúrio e o Sol.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Que tal iniciar algum curso? Você tende a ficar emocionalmente mais aberta a vivenciar situações que diversifiquem sua rotina com a Lua Nova no setor das ideias. É preciso encarar com entusiasmo as novidades e as chances de ampliar conhecimento, dado o encontro com Mercúrio e o Sol.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure aproveitar para se atualizar com relação às oportunidades seguras de investimento. A Lua Nova no setor material encontra Mercúrio e o Sol, podendo trazer momento favorável para adquirir conhecimentos que ativem seu lado empreendedor e favorecem a gestão financeira e prática da vida.

