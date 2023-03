Reportagem

Coronavírus: como fortalecer o sistema imunológico

No 13º episódio do AGIR - Todos Contra o Coronavírus, aprenda como fortalecer seu sistema imunológico com alimentação e hábitos saudáveis, como forma de prevenir a gravidade de uma possível contaminação com Novo Coronavírus. Às terças e sextas-feiras, um novo episódio no YouTube do O POVO e no site https://agirbrasil.com.br/