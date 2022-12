O que fazer em Florianópolis: roteiro da Ilha da Magia

A cidade tem mais de 100 praias registradas e é um centro de atividade de navegação, tendo sido considerada "Florianópolis era o destino do ano" pelo New York Times em 2009.

Florianópolis (ou para os íntimos, ‘Floripa’) é a capital do estado de Santa Catarina, localizado no sul do Brasil.

Com cerca de 516 mil habitantes, a cidade é conhecida por ter uma elevada qualidade de vida, sendo a capital brasileira com maior IDH, índice de desenvolvimento humano calculado pelas Nações Unidas.

O município é uma das três capitais-ilha do Brasil, ao lado de Vitória (ES) e São Luís (MA). Composto pela ilha de Santa Catarina, algumas ilhotas circundantes e uma parte continental, sua economia é baseada no turismo, nos serviços e na tecnologia da informação, abrigando muitos nômades digitais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para saber mais sobre a cidade e o que fazer em Floripa, leia o texto e já prepare sua próxima viagem nacional!

O que fazer em Florianópolis: praias

A cidade tem mais de 100 praias registadas e é um centro de atividade de navegação e de esportes aquáticos, tendo sido considerada "o destino do ano" pelo New York Times em 2009.

Apesar de o tempo ter passado, Floripa continua sendo destino certo para quem gosta de viajar pelo Brasil. Veja algumas praias famosas da capital catarinense.



Praia de Lagoinha

Localizada no extremo Norte da Ilha, a Praia de Lagoinha abriga um cenário de enseada (por isso nome ‘Lagoinha’) e rodeada de costões com vegetação atlântica abundante.

Situada em uma tradicional colônia de pescadores de Florianópolis, a praia é parada obrigatória para quem visita a cidade.

Praia Brava

A Praia Brava é uma ótima opção para quem busca badalação em um cenário paradisíaco. Com um cenário de natureza preservada que une Mata Atlântica ao visual praiano, não faltam opções de lazer nesse lugar.

Pratica-se muito surf na Praia Brava e outros esportes aquáticos, como jet-ski e kite-surf. Frequentemente, o local recebe campeonatos nacionais e internacionais de surf e jet-ski.



Praia do Forte

A Praia do Forte está localizada no norte da Ilha de Santa Catarina, a 25km do centro de Florianópolis. Sua frente está virada para o lado oeste e à sua frente tem vista da Ilha de Anhatomirim.

Essa praia é conhecida por ser uma das mais tranquilas da cidade, sendo bastante frequentada por famílias, que buscam águas mansas e uma extensa faixa de areia para as crianças poderem brincar.



Praia de Joaquina



Chamada também de "Joaca", a Praia de Joaquina é famosa pelas "altas" ondas, sendo perfeita para a prática do surf, já tendo sido sede de campeonatos nacionais e mundiais do esporte.

Além das ondas, a Joaca é conhecida também por suas dunas, onde se pratica o sandboard (ótima atração para quem não quer surfar em mar aberto).



Praia Mole



"A vida é dura, mas a praia é mole" — esse é o lema do lugar. Além de queridinha dos surfistas, o local é muito procurado por pessoas que pulam de parapente.

Suas águas limpas e de coloração esverdeada formam uma orla muito bonita que está repleta de barracas e boa infraestrutura para receber visitantes.

Ainda assim, a Praia Mole, com sua natureza preservada, ainda tem um visual rústico, diferentemente de outras praias badaladas de Floripa.



Praia dos Ingleses



A Praia dos Ingleses tem esse nome porque uma antiga embarcação inglesa naufragou no local. A caravela naufragada foi encontrada a 50 metros da praia em 1989. Os sobreviventes passaram a residir nas imediações da praia realizando atividades agrícolas e da coleta.

Com 5km de extensão, a Praia dos Ingleses é considerada uma das melhores praias da região norte de

Floripa.

Na parte norte, as ondas costumam ser maiores e mais fortes e, por isso, é muito requisitada por surfistas. Na parte sul, o mar é mais tranquilo, ótimo para a prática de caiaque e stand up paddle.



O que fazer em Florianópolis: passeios



Sempre no alto da lista de cidades brasileiras mais visitadas por estrangeiros, Florianópolis encanta não só pela beleza natural.

Floripa é uma cidade super dinâmica, com comércio desenvolvido, excelentes restaurantes, vida noturna agitada e atrações históricas e arquitetônicas diversas.



Mercado público de Florianópolis



O Mercado Público de Florianópolis, além de Patrimônio artístico, histórico e arquitetônico, é um dos principais pontos turísticos da cidade.

O local é um centro de comércio de roupas, comida e artesanato, sendo também um importante ponto de encontro e lazer de Floripa, tanto para moradores quanto para turistas.



Palácio Cruz e Souza



O Palácio Cruz e Sousa, antes chamado de Palácio Rosado por ter sua fachada na cor rosa, é a sede do Museu Histórico de Santa Catarina (MHSC) e fica no Centro de Florianópolis em frente à Praça XV de Novembro,

O palácio, antiga sede do Governo do Estado, tombado pelo estado e pelo município, deixou de sediar o gabinete do governador do estado em 1984, quando passou a ser denominado Cruz e Sousa em homenagem ao poeta catarinense de mesmo nome.

No interior do palácio há uma majestosa escadaria com sua balaustrada e balcões em mármore de Carrara e peças importadas da Itália. Há ainda estátuas de bronze e um belo vitral art-nouveau.

No teto, há uma homenagem aos municípios mais antigos de Santa Catarina: Palhoça, São José e Santo Amaro da Imperatriz.



Praça XV de novembro



A Praça XV de Novembro, ou simplesmente Praça XV, é uma praça localizada no Centro Histórico de Florianópolis.

A praça acabou recebendo seu nome definitivo em homenagem ao dia da Proclamação da República do Brasil.

Também chamada de Praça da Figueira, ela está situada no local de fundação da cidade.



Mirante Morro da Cruz



A partir do Mirante do Morro da Cruz, situado a uma altitude de 285 metros, é possível ter uma das melhores vistas panorâmicas de Floripa.

É possível seguir o percurso a pé, de carro ou de ônibus (neste caso, o ônibus parte da plataforma A no Terminal Central da Cidade, e leva cerca de 15 minutos para chegar até o mirante pela linha chamada Morro da Cruz).



Projeto TAMAR



O Sul do Brasil é um importante local de alimentação de espécies de tartarugas marinhas, onde normalmente não ocorre desova (pois a baixa temperatura da areia não choca os ovos).

Com o objetivo de mitigar o impacto da pesca sobre as tartarugas marinhas, em 2005 foi criada a base da Fundação Projeto Tamar de Florianópolis para dar suporte às atividades realizadas na região sul do País.

No mesmo ano, o Centro de Visitantes foi inaugurado com o propósito de sensibilizar as pessoas por meio da visitação ao projeto.



Santo Antônio de Lisboa



Santo Antonio de Lisboa e um dos bairros mais antigos de Florianopolis, visível pela arquitetura açoriana das construções do local.

No bairro, está localizada a famosa Rota Gastronômica do Sol Poente, um lugar pequeno, mas repleto de bons restaurantes e da historia da imigracao de acoriana.

Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim

Localizada na Ilha de Anhatomirim, A Fortaleza de Santa Cruz está situada nas imediações do município de

Governador Celso Ramos.

No século XVIII, a fortaleza formava um dos vértices do sistema triangular de defesa (junto de outras fortalezas) que protegia a Ilha de Santa Catarina contra as investidas estrangeiras.

Seus edifícios estão espalhados por toda a ilha e suas espessas paredes de pedra compõem as antigas baterias de artilharia, que eram baixas e deixavam as construções descortinadas na paisagem.



Rota Gastronômica do Sol Poente



A Rota Gastronômica do Sol Poente está recheada de excelentes opções para os apreciadores de boa comida.

Com diversos bares e restaurantes na beira do mar localizados no bairro histórico de Santo Antônio de Lisboa, a região é um local super turístico e muito agradável.

A rota fica no Noroeste da Ilha, a 15 km do centro, é uma antiga colônia de pescadores da Ilha. Sua enseada é famosa pelo charmoso anoitecer em Floripa e, portanto, é impossível não apreciar cada detalhe do local.



Qual a melhor época para ir a Florianópolis?



O verão e o outono são as melhores estações para aproveitar as praias em Santa Catarina. Portanto, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril são ótimos para quem deseja pegar ondas, colocar e colocar o bronze em dia. No entanto, vale lembrar que, no Brasil, o verão é chuvoso.

Florianópolis, no entanto, oferece atrativos durante todo o ano, sendo possível aproveitar a cidade para fazer turismo ecológico e vestir roupas de frio durante os meses de inverno e primavera.

E aí, gostou das dicas?! Se quiser viajar para Floripa e obter dicas para comprar passagens aéreas baratas, clique no link e confira o texto do O POVO.Conclusão



Florianópolis é uma cidade dinâmica, com comércio desenvolvido, excelente estrutura hoteleira. Além de abrigar uma natureza incrível, com belas praias e vegetação atlântica, possui diversos monumentos históricos e gastronomia de qualidade. Sem dúvidas, é uma cidade brasileira que vale a pena ser conhecida.