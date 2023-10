Hospital da UFC deve receber nova sede e reabertura do serviço de emergência é estudada

Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) receberá nova sede Crédito: Marina Nunes/divulgação

O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC), passará a funcionar em uma nova sede. O imóvel para onde os serviços serão transferidos será o equipamento originalmente destinado ao Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ICM). Ainda em fase de construção, as obras do prédio devem ser retomadas em 2024, com previsão de conclusão de um ano e meio. De acordo com o reitor da UFC, com a desocupação do atual prédio do Hospital Universitário, uma possibilidade para o local é a reabertura dos atendimentos de emergência. O novo empreendimento está localizado entre às ruas Ana Nery, 1380; Monsenhor Furtado, 958; e Coronel Nunes de Melo, no bairro Rodolfo Teófilo. Segundo avaliação da UFC, as estruturas já construídas para o futuro hospital estão, de forma geral, em bom estado de conservação.

Em visita ao local, a reportagem constatou que as obras do novo Hospital Universitário estão na fase de fundação, com andares, compartimentos e escadas erguidos. A direção da unidade informou, contudo, que mais detalhes referentes ao projeto e funcionamento do local ainda estão em estudos e, posteriormente, serão divulgados. De acordo com o reitor da UFC, Custódio Almeida, o ministro da Educação Camilo Santana se comprometeu com a destinação de R$ 150 milhões para custear a conclusão das obras do equipamento. A gestão do equipamento será assumida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). “Em vez de investirmos em uma estrutura antiga e limitada, usaremos recursos do PAC-3 para criar um novo hospital. Quando estiver pronto, substituirá o atual Hospital Walter Cantídio. Não tenho dúvidas de que a Universidade Federal do Ceará terá talvez o melhor hospital universitário do país”, declarou o presidente da Empresa Brasileira de Serviço Hospitalares, Arthur Chioro. De acordo com Custódio Almeida, além de um equipamento mais completo para atender a população, o novo HU terá condições mais adequadas para a formação dos estudantes. “Queremos as melhores condições para os estudantes da área de Saúde que necessitam de equipamentos para sua formação, incluindo medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia. Esperamos que o hospital se torne uma referência em ensino e proporcione uma formação de alta qualidade”, declarou o reitor. Os recursos destinados para a conclusão da obra do HU são oriundos da terceira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-3), lançado no dia 11 de agosto. Com o objetivo de crescimento e gerar emprego e renda, o PAC tem promessa de investimento total de R$1,7 trilhão, distribuído para todas as regiões do país.

Ao todo, foram anunciados R$ 4,5 bilhões em investimentos no ensino superior. Desses, R$ 1,5 bilhão será destinado à retomada, conclusão e novas obras de hospitais universitários no País. Modernização do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh Reitor da UFC Custódio Almeida, junto com o presidente da Empresa Brasileira de Serviço Hospitalares, anuncia recursos para o Complexo Hospitalar da UFC Crédito: Samuel Setubal Em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira, 9, na Faculdade de Medicina da UFC, foram divulgados mais detalhes referentes ao Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará. Entre as ações, estão a modernização do Hospital Universitário Walter Cantídio e a finalização do novo prédio da Neonatologia da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac).