Homem fica pendurado em fios telefônicos ao tentar fugir da polícia

Um homem suspeito de roubo tentou fugir da polícia, mas acabou ficando preso em fios telefônicos no último sábado, dia 23, em Vancouver, no estado de Washington, nos Estados Unidos.



Identificado como Romando E. Stanley, o suspeito foi perseguido pela polícia após ser flagrado tentando arrombar um veículo estacionado. Durante a tentativa de fuga, ele chegou a roubar uma bicicleta, mas a abandonou minutos depois e continuou fugindo a pé.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o New York Post, para dar seguimento aos seus crimes, Romando adentrou uma loja, onde roubou um celular e agrediu um funcionário. Em seguida, ele subiu ao telhado do prédio e começou a lançar tijolos na rua, causando danos aos carros que passavam.