Cobra escondida dentro de capô de carro é resgatada pelo Corpo de Bombeiros

Uma jibóia foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) no bairro Parque Dois Irmãos. O animal estava dentro de um motor de veículo quando foi encontrado.

Ao levantar o capô de seu carro, o seu proprietário notou a presença da cobra. Ele, então, acionou a corporação para que o resgate pudesse ser feito.

Em nota, o tenente Carlos Vasques, responsável pelo resgate, afirma que a cobra foi devolvida para a natureza assim que foi retirada pela corporação.

“Resgatamos o animal de cerca de um metro de comprimento que, de modo aparente, não apresentava nenhum machucado. Devolvemos o animal para o seu habitat natural, longe da civilização, mas próximo de uma fonte de água natural”, apontou o tenente.