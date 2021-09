Dória confirma presença em protesto contra Bolsonaro na Avenida Paulista

Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 para o Grêmio, neste domingo, 12, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 20ª rodada da Série A, o treinador Tiago Nunes avaliou o desempenho do Ceará na partida, explicou a saída de Fernando Sobral e comentou sobre as atuações de Vina e Mendoza.

Apesar do Vovô ter tido mais a posse de bola durante a partida (59%) e ter trocado 506 passes, a equipe esbarrou em um sistema defensivo bem montado pelo treinador Felipão e pouco conseguiu produzir ofensivamente. O Alvinegro só teve uma finalização correta no jogo, aos 46 minutos, com Erick.

Sobre o assunto Na estreia de Tiago Nunes, Ceará perde para o Grêmio pela Série A

Luiz Otávio lamenta nova derrota do Ceará como visitante e fala em "aprendizados"

Há cinco jogos sem vencer, distância do Ceará para a zona de rebaixamento da Série A diminui

"Penso que a principal dificuldade que tivemos foi na chegada na última parte do campo, sendo mais agudos, com mais presença ofensiva e finalizações. A equipe teve mais facilidade na construção desde trás, procurando a saída de bola mais curta, mas faltou um pouco mais de profundidade e agressividade para que criássemos mais chances de gol."

A baixa efetividade do sistema ofensivo é algo que perdura desde a época de Guto Ferreira. Com pouca inspiração nas construções das jogadas, o quarteto formado por Lima, Mendoza, Vina e Jael não conseguiu desempenhar um bom futebol.

"Com certeza um dos pontos que precisamos evoluir é a chegada no último terço, a agressividade com movimentos de ataque na última linha do adversário. Mas o futebol não é feito só pela nossa equipe, também tem a equipe adversária, que se propôs a marcar muito bem nossos jogadores e fechou bem os espaços. Precisamos evoluir, mas tem um adversário que conseguiu neutralizar muitas ações nossas por mérito deles."

O treinador de 41 anos comentou, de forma específica, sobre dois atletas: Mendoza e Vina. Tidos como um dos principais atletas do elenco, a dupla não têm conseguido manter a regularidade durante as partidas.

"Particulamente, eu não gosto de personificar em um ou dois jogadores a responsabilidade do resultado, nem quando se ganha e nem quando se perde. O Mendoza cumpriu um papel tático importante. Entendi que até aquele momento (da substituição) ele vinha fazendo uma partida taticamente condizente. Depois acabou caindo um pouco (de rendimento).

Sobre o Vina, que permaneceu em campo até os 43 da etapa final, Nunes ressaltou as qualidades do meio-campista. "O Vina é um jogador extremamente técnico, com potencial de finalização, que em um lance pode desequilibrar. Este tipo de atleta, na minha opinião, tem que ficar em campo mais tempo."

Um dos principais jogadores da temporada, o volante Fernando Sobral foi substituído durante o segundo tempo para a entrada de Marlon. Questionado sobre o motivo da modificação, Tiago Nunes explicou que queria um jogador mais leve para infiltrar no último terço da defesa gremista.

"Sobre a saída do Fernando Sobral, eu optei por um jogador com mais movimento, um pouco mais leve, que tem mais capacidade de chegar no último terço, próximo da área, que é o Marlon. O Fernando é um jogador que tem muita condução de bola e muita força física. Como o Grêmio nos marcou mais atrás, não tinha muito espaço para conduzir essa bola, precisávamos de um jogador um pouco mais leve para chegar neste último terço."



Tags