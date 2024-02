Quatro mulheres são baleadas no bairro Messejana, em Fortaleza

As identidades das mulheres não foram divulgadas; todas as vítimas foram encaminhadas a unidades hospitalares

As mulheres foram socorridas para unidades hospitalares. Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde das quatro vítimas.

Quatro mulheres foram alvos de disparos de arma de fogo nesse domingo, 25, no bairro Messejana, em Fortaleza. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas, ainda não identificadas, foram lesionadas pelos disparos .

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investigam a ocorrência de lesão corporal a bala. Um procedimento policial será instaurado pela Polícia Civil para investigar a ocorrência, que segue em andamento, conforme nota da SSPDS.

Nesse domingo, uma outra tentativa de chacina também foi registrada na Capital. Um homem de 25 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após disparos de arma de fogo dentro de uma casa de show no bairro Genibaú.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181