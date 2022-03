BBB 22: Em noite de festa futurista, Natália é protagonista de nova confusão

A noite de sábado e a madrugada deste domingo, 27, foram bastante movimentadas no BBB 22. Isso porque rolou outra grande festa na casa mais vigiada do País. Na ‘Festa Seara’, os brothers encontraram um ambiente futurista com fantasias arrojadas, na qual dançaram muita na companhia de robôs. Com o passar das horas, a sister Natália, mais uma vez, foi o pivô de discussões que duraram até o momento em que a festa acabou.

Tudo começou quando Natália viu Gustavo conversar com Eliezer sobre os planos de jogo do ficante da sister para o próximo paredão. Ao escutar seu affair dizer que jogaria ao lado do bacharel em Direito se ele não votar na Eslovênia, a mineira interpretou a situação como uma fofoca e foi dedurar o brother para sua amiga Linna.



"Ali, ele já passou tudo. Ele está falando qual foi a estratégia dele para proteger a Eslô", disse Natália para Linna e Jessilane. As meninas logo foram atrás de Eliezer para saber o teor da conversa com Gustavo: “Natália falou para mim que você abriu o jogo com todo mundo", questionou Linna.

A partir desse momento, Natália protagonizou uma sequência de discussões com suas amigas e o ficante. A mineira não gostou da forma como Linna expôs a situação e iniciou uma briga. "Você está acreditando nela? Então é sério, Eli. Se você acredita na brincadeira dela, a gente tem que parar nossa relação aqui. Não conversa comigo", disse ela ao affair questionando o fato dele acreditar na fofoca da líder da semana.



Irado com a conversa, Eliezer disse que nunca abriu o jogo de ninguém e rechaçou a fama de fofoqueiro: "Eu nunca abri o jogo de ninguém aqui dentro. Eu sempre levei essa fama e nunca abri o jogo de ninguém aqui dentro [...] Estou cansado de ser tachado como fofoqueiro" falou em tom áspero.



Em mais uma tentativa de conversa entre Natália e Eliezer, os dois acabaram se desentendendo mais uma vez, agora pelo fato do brother defender Linna de ter exposto a fala da sister sobre a conversa com Gustavo: "Se, para você, não expôs, então vai ficar com ela, então vai dormir com ela. Se tu acha isso, beija ela, dorme com ela e fica com ela", retrucou ela.



Chateada com a sequência de problemas que vem tendo na sua relação com Natália, Jessilane não quis se envolver no problema gerado na ‘Festa Seara’, no entanto, não conseguiu: "Não, não, não. Eu não vou entrar nisso. Não vou. Eu não vou ficar no meio de vocês duas, não".



Já no quarto da Líder, Jessilane indagou Natália sobre suas atitudes, isso só piorou a confusão. "Tu está se doendo à toa, está fazendo um show à toa. A conversa não tem nada a ver com você", disse a mineira. A professora desistiu da briga e foi desabafar com Eliezer: "Nunca tive uma relação com uma pessoa próxima a mim que me esculhambasse desse jeito".



O maior problema de Natália foi com Linna. A sister não gostou da forma como a amiga contou a Eliezer o que ela achou da conversa do brother do Rio de Janeiro com Gustavo. Até o fim da festa e durante a madrugada as duas não se entenderam mais.



*Com informações do Gshow

