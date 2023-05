Exame preventivo Papanicolau será realizado de forma gratuita pelo Sesc Fortaleza

É preciso fazer o agendamento prévio, no Sesc Fortaleza, que inicia a partir do dia 24

A partir desta quinta-feira, 25, mulheres, com idade entre 25 e 64 anos, que têm ou já tiveram atividade sexual, terão a oportunidade de realizar gratuitamente o exame preventivo Papanicolau (citopatológico). A ação, promovida pelo Sesc Fortaleza, contará com uma Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, composta pela estrutura necessária para realizar o exame, além de profissionais capacitadas para fazê-lo.



Para ser atendida, é preciso fazer o agendamento prévio, no Sesc Fortaleza, que inicia a partir do dia 24. É preciso levar RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de endereço. O serviço acontece de segunda à quinta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas. Já os exames, serão realizados 20 atendimentos diários, que acontecerão das 8 às 17 horas. Segundo o Sesc, a previsão é que eles aconteçam até o dia 30 de junho, podendo essa data ser alterada.



Os exames realizados são encaminhados para análise no Instituto do Câncer do Ceará (ICC). Caso sejam percebidas alterações no resultado, as mulheres serão encaminhadas para instituições de saúde, por meio do sistema de regulação do SUS.

As equipes de Educação em Saúde do Sesc irão promover, além do exame citopatológico, palestras, oficinas, rodas de conversa, dinâmicas e debates sobre cuidados com a saúde, com as mulheres atendidas e na comunidade do entorno, para disseminar informações sobre como se prevenir.