Ex-ator global Marcello Antony passa por transplante capilar

O ex-ator global, Marcello Antony, usou as redes sociais para mostrar o resultado de um transplante capilar. Moda entre personalidades, na cirurgia, o cabelo do próprio paciente é retirado do couro da parte inferior da cabeça, fio por fio, e implantado depois, também fio por fio, nos folículos da parte sem cabelos. O procedimento estético já foi feito por vários famosos que sofriam de calvície: Malvino Salvador, Felipe Roque, Sergio Guizé, Guilherme Fontes e Diogo Nogueira são alguns deles.

Sobre o assunto Milhares de pessoas protestam em várias cidades europeias em apoio à Ucrânia

Chanceler da Ucrânia pede mais sanções contra a Rússia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 57 anos, o ator está morando em Portugal e divulgou um vídeo, mostrando o resultado, após dez dias da cirurgia. Ele falou para seus seguidores: “Estou voltando para Portugal com mais cabelo! Escolhi fazer o transplante capilar aqui no Brasil porque temos os melhores profissionais… E aí, gostaram? Me acompanhem por aqui, que vou mostrando a evolução e o resultado”, escreveu no Instagram.

Tags