Fortaleza: em menos de três dias, escola estadual é furtada duas vezes

Casos foram registrados na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Paulo Petrola, na Barra do Ceará

Em nota, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou que acompanha a situação, por meio da Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor). A pasta destacou que a gestora escolar adotou as providências necessárias, como o registro de Boletim de Ocorrência.

De acordo com uma das funcionárias da instituição, que não quis se identificar, os casos aconteceram durante o último fim de semana. "Foram levados, pelo menos, um ventilador da escola. Foi o que eu notei. A direção da escola ressaltou a questão da segurança com autoridades", disse.

Em menos de três dias, a Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Paulo Petrola, localizada na Barra do Ceará, em Fortaleza , foi furtada duas vezes . Os casos aconteceram na sexta-feira, 1º, e na segunda-feira, 4.

Ainda segundo a Seduc, a escola segue com a rotina, com "os alunos em atividades escolares em suas respectivas salas de aula".



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso, que está a cargo do 33° Distrito Policial (DP), unidade que realiza diligências para identificar a autoria do crime. “O fato foi noticiado por meio de um Boletim de Ocorrência (BO)”, disse a pasta.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

33° Distrito Policial (DP): (85) 3101 2512