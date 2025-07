Filmes e séries novos de julho de 2025: confira lançamentos de ação

Confira a seguir os destaques de ação disponíveis nas plataformas de streaming disponíveis no Brasil e, mais abaixo, as estreias nos cinemas.

Com as férias escolares em julho de 2025, filmes e séries de ação podem ser um lazer interessante e eletrizante . O mês será marcado por lançamentos, nos streamings e no cinema, que apostam em histórias marcantes, sequências de movimentos palpitantes e até elementos surreais, como dinossauros.

Dirigido por Ilya Naishuller, “Chefes de Estado” acompanha a rivalidade pública entre Will Derringer ( John Cena ), presidente dos Estados Unidos , e Sam Clarke (Idris Elba), primeiro-ministro do Reino Unido.

Dirigido por Ric Roman Waugh, “Missão de Sobrevivência” segue Tom Harris (Gerard Butler), um agente secreto da CIA em uma missão explosiva no Oriente Médio . Após sua identidade ser exposta, ele e seu tradutor ficam encurralados no deserto.

Séries novas de ação no streaming

The Gringo Hunters

Baseada em um artigo publicado no The Washington Post, a série “The Gringo Hunters” (em tradução livre, “os caçadores de gringos”) acompanha uma unidade policial de elite no México, oficialmente chamada de Unidade de Enlace Internacional. A série mostra os policiais perseguindo, capturando e extraditando fugitivos norte-americanos que tentam refúgio no México.

Ambientada em Tijuana e na capital mexicana, a série se desenrola em meio a um projeto de revitalização urbana local e lida com operações intensas, investigações complexas e dilemas éticos, além de diversas reviravoltas e elementos de ação, suspense e procedimentos policiais.

Quando: 11 de julho



11 de julho Onde assistir: Netflix

Filmes de ação em cartaz nos cinemas em julho

Jurassic World: Recomeço

Dirigido por Gareth Edwards, “Recomeço” é o quarto filme da série Jurassic World e sétimo da franquia Jurassic Park. Cinco anos após os eventos de seu antecessor, a maioria dos dinossauros foi extinta ou confinada em áreas tropicais isoladas no Planeta Terra.