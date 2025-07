'The Old Guard 2': qual é a história do filme em 1º lugar na Netflix?

O filme "The Old Guard 2" chegou ao catálogo da Netflix no início de julho / Crédito: Eli Joshua Ade/Divulgação

Mais de 70 milhões de contas da Netflix apertaram o play no primeiro filme da franquia “The Old Guard”, lançado em 2020. Quase cinco anos depois, a continuação da produção, 'The Old Guard 2', teve lançamento na última quarta-feira, 2, com um fim aberto. LEIA TAMBÉM | ‘Até a Última Gota’: qual é a história do novo drama da Netflix?

A franquia acompanha as aventuras de uma equipe de guerreiros imortais que se juntam na missão de tornar o mundo um lugar melhor. Enquanto isso, eles tentam manter em segredo o dom da imortalidade. Na sequência, os guerreiros treinados para combate voltam para enfrentar um novo inimigo que pode ameaçar a existência da humanidade. A trama teve adição dos intérpretes Uma Thurman e Henry Golding no elenco. O filme "The Old Guard 2" chegou ao catálogo da Netflix no início de julho Crédito: Netflix/Divulgação

Protagonizado por Charlize Theron, a narrativa é baseada na HQ homônima de Greg Rucka e Leandro Fernández. O primeiro filme da franquia de ação é recheado de reviravoltas e teve alta aceitação da crítica especializada. No segundo longa, a direção é de Victoria Mahoney, conhecida pelo trabalho em “Lovecraft Country” e “Star Wars: A Ascensão de Skywalker”. 'The Old Guard 2': Charlize Theron e Uma Thurman em novas aventuras Além das cenas de ação e adrenalina, “The Old Guard 2” aborda o cansaço dos séculos vividos e as perdas ao longo do tempo. A nova produção expõe a protagonista a uma situação inédita e expande o universo apresentado em “The Old Guard”, adicionando novos personagens e novos conflitos. O filme "The Old Guard 2" chegou ao catálogo da Netflix no início de julho Crédito: Netflix/Divulgação