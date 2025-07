Novo filme do cearense Guto Parente estreia em festival francês

Intitulado "Morte e Vida Madalena", o filme do diretor Guto Parente terá três sessões no festival FIDMarseille, na França

Rodado no Ceará, o longa acompanha Madalena (Noá Bonoba), uma produtora grávida de oito meses que busca concluir um filme de ficção científica escrito pelo pai recém-falecido, enquanto lida com o caos de sua vida pessoal e profissional .

Integrando a competição internacional da 36ª edição do festival FIDMarseille, na França, o longa cearense “Morte e Vida Madalena” terá sua estreia internacional nos dias 10, 11 e 12 de julho.

Além de Noá Bonoba, o filme reúne nomes como Nataly Rocha, Tavinho Teixeira, Marcus Curvelo, David Santos e Carlos Francisco.

Nos cinemas nacionais, o longa tem previsão de estreia no primeiro semestre de 2026, com produção da Tardo Filmes, coprodução do Canal Brasil e da C.R.I.M., e distribuição da Embaúba Filmes.

Sócio da Tardo Filmes, há 20 anos, Guto Parente dirige, roteiriza e edita obras cinematográficas que transitam entre a comédia, o drama e o surrealismo.

No portfólio do cearense figuram longas como “Estranho Caminho”, “Inferninho” e “Estrada para Ythaca”, premiados nos festivais de cinema de Tribeca, Rotterdam e San Sebastián.