Cine PE: premiação celebra autorias femininas na resistência

"Kabuki" é um curta-metragem de animação brasileiro dirigido por Tiago Minamisawa / Crédito: Minamisawa Films/DIVULGAÇÃO

Horas antes de Shirley Cruz receber o Troféu Calunga de Melhor Atriz no 29º Cine PE, a atriz estava em Guadalajara, no México, comemorando sua vitória na mesma categoria. Não poderia ter momento mais efusivo para o festival pernambucano celebrar “A Melhor Mãe do Mundo”, filme da Anna Muylaert que deve chegar aos cinemas brasileiros no dia 7 de agosto. Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No domingo, 15 de junho, foi o grande vencedor da Mostra Brasileira de Longa-metragem, saindo ainda com os prêmios de Melhor Atriz Coadjuvante (Rejane Faria), Melhor Montagem, Melhor Roteiro e Melhor Filme. Exibido ainda na noite de abertura, o filme conta a história áspera de Gal, catadora de recicláveis que foge com os filhos para escapar de um relacionamento abusivo. Apesar da grande vulnerabilidade, o roteiro e a interpretação gastam seus esforços para encontrar a sua persistência e esperança que sobrevivem sob os escombros das violências. Essa abordagem acaba rimando com os outros principais vencedores da noite. “Esconde-esconde”, de Vitória Vasconcellos “Esconde-esconde”, de Vitória Vasconcellos, venceu Melhor Curta-metragem da Mostra Pernambucana, e ainda Direção e Fotografia. Gravado em primeira pessoa, na ficção de uma garota que filma escondida a irmã caminhando pela cidade, a obra aborda a negligência da saúde pública em relação ao aborto. Quando descobre a irmã num estado de dor e desamparo, ela larga a câmera e a imagem acaba. É mesmo um experimento intrigante. LEIA TAMBÉM | Cine PE discute amor na maturidade: 'Parece que nos proíbem o tesão'

Em sinergia com essa celebração, o júri concedeu uma menção honrosa para Divina Valéria, estrela do curta-metragem “Cavalo Marinho”, “pela ousadia e brilhantismo na sua interpretação”. É um reconhecimento fascinante porque Divina faz uma das entregas mais delicadas da sua carreira como Francisca, uma senhora trans que resistiu aos preconceitos que não envelhecem. O Prêmio da Crítica, concedido pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), também pôs em foco perspectivas femininas contra a maré. Enquanto “Casulo”, de Aline Flores, aborda com sutileza angustiante a depressão pós-parto e o peso da maternidade, “Senhoritas”, de Mykaella Plotkin, questiona a existência de um “papel” da mulher na chamada “terceira idade". Confira a lista completa dos vencedores do Cine PE LONGAS-METRAGENS – JÚRI OFICIAL

Melhor Filme: “A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert (SP)

Melhor Direção: Mykaella Plotkin – “Senhoritas” (PE)

Melhor Roteiro: Anna Muylaert – “A Melhor Mãe do Mundo” (SP)

Melhor Fotografia: Cris Lyra – “Senhoritas” (PE)

Melhor Montagem: Fernando Stutz – “A Melhor Mãe do Mundo” (SP)

Melhor Edição de Som: Rosana Stefanoni – “Itatira” (SP)

Melhor Direção de Arte: Ana Mara Abreu – “Senhoritas” (PE)

Melhor Trilha Sonora: Diogo Felipe – “O Ano em que o Frevo Não Foi para Rua” (SP)

Melhor Ator Coadjuvante: Genézio Barros – “Senhoritas” (PE)

Melhor Atriz Coadjuvante: Rejane Farias – “A Melhor Mãe do Mundo” (SP)

Melhor Ator: Octávio Camargo – “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte” (PR)

Melhor Atriz: Shirley Cruz – “A Melhor Mãe do Mundo” (SP) CURTAS-METRAGENS PERNAMBUCANOS – JÚRI OFICIAL

Melhor Filme: “Esconde-esconde”, de Vitória Vasconcellos

Melhor Direção: Vitória Vasconcellos – “Esconde-esconde”

Melhor Roteiro: Xulia Doxagui – “Babalu é Carne Forte”

Melhor Fotografia: João Rubio Rubinato – “Esconde-esconde”

Melhor Montagem: Priscila Nascimento – “Sonho em Ruínas”

Melhor Edição de Som: Priscila Nascimento – “Sonho em Ruínas”

Melhor Direção de Arte: Alex Ferreira – “Babalu é Carne Forte”

Melhor Trilha Sonora: Grupo Boi Tira-Teima – “O Carnaval é de Pelé”

Melhor Ator: Asaías Rodrigues – “Sertão 2138”

Melhor Atriz: Clau Barros – “Sertão 2138” CURTAS-METRAGENS NACIONAIS – JÚRI OFICIAL Melhor Filme: “Kabuki”, de Tiago Minamisawa (SP)

Melhor Direção: Tiago Minamisawa – “Kabuki” (SP)

Melhor Roteiro: Aline Flores – “Casulo” (SP)

Melhor Fotografia: Elisa Ratts – “A Caverna” (PR)

Melhor Montagem: Marília Albuquerque – “Liberdade Sem Conduta” (RN)

Melhor Edição de Som: Augusto Krebs – “O Último Varredor” (MT)

Melhor Direção de Arte: Guilherme Petreca – “Kabuki” (SP)

Melhor Trilha Sonora: Gustavo Kurlat e Ruben Feffer – “Kabuki” (SP)

Melhor Ator: Rafael Lozano – “Depois do Fim” (SP)

Melhor Atriz: Aline Flores – “Casulo” (SP) PRÊMIOS ESPECIAIS