Empresa quer ressuscitar mamutes e outros animais extintos; entenda

Avanços na genética e biologia estão tornando a ressurreição de animais algo plausível / Crédito: Reprodução/ Flickr/ Flying Puffin/ Wikimedia Commons

Imagine ficar cara a cara com um mamute — um animal extinto que se pensava estar perdido no tempo. Esse cenário pode não pertencer mais à ficção científica, já que a startup Colossal Biosciences Inc. está liderando um projeto para trazer o mamute-lanoso de volta à vida. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A empresa, sediada em Dallas e em Boston, nos EUA, está fazendo progressos em descobertas científicas rumo à "desextinção", ou seja, trazer de volta espécies extintas, como o mamute, o lobo-da-tasmânia e o dodô.

Desde o lançamento do projeto em setembro de 2021, a Colossal Biosciences levantou US$ 200 milhões em financiamento total. A captação de renda mais recente elevou a avaliação da empresa para US$ 10,2 bilhões. Ela pretende utilizar essa injeção de recursos para continuar avançando em suas tecnologias de engenharia genética.

Ressurreição de espécies: complicações durante o processo As equipes engajadas no projeto estão lidando com alguns dos desafios mais complexos da Biologia, incluindo: Mapeamento de genótipos para características e comportamentos;

Compreensão dos processos de desenvolvimento para fenótipos, como formato do crânio, formação de presas e padrões de coloração da pelagem;

O primeiro passo em cada projeto de "desextinção" é recuperar e analisar material genético preservado e usar esses dados para identificar os principais componentes genômicos de cada espécie.

A empresa continua a impulsionar avanços no estudo de DNA antigo por meio do suporte a laboratórios acadêmicos e de pesquisa científica interna. As três espécies principais no empreendimento – mamute, lobo-da-tasmânia e dodô – já possuem dados específicos em estudo. Como exemplo, a Colossal Biosciences agora detém os genomas antigos mais completos e detalhados até o momento para cada um desses animais extintos. Os genomas servem como base para o projeto das características essenciais dessas espécies. Até o momento, os cientistas da Colossal afirmam ter alcançado avanços significativos em cada etapa do projeto para as três espécies emblemáticas.

Nos últimos três anos, o primeiro grande projeto da Colossal, o do mamute-lanoso, gerou novos recursos genômicos, fez avanços na biologia celular e engenharia genética e explorou o impacto ecológico da desextinção, com implicações para mamutes, elefantes e diversas outras espécies de vertebrados. Ressurreição de espécies: equipe A Colossal Biosciences emprega mais de 170 cientistas e faz parcerias com laboratórios em Boston, Dallas e Melbourne, na Austrália.