Quarteto Fantástico: com estreia em julho, trailer final é lançado

Com estreia no dia 24 de julho, "Quarteto Fantástico" teve trailer final divulgado; assista

Com Pedro Pascal (“The Last of Us”) como Senhor Fantástico; Vanessa Kirby (“The Crown”) no papel da Mulher Invisível; Joseph Quinn (“Stranger Things”) como o Tocha Humana; e Ebon Moss-Bachrach (“O Urso”) vivendo o Coisa, o filme irá apresentar um novo vilão.

Lançado como filme de abertura da fase seis do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), a nova produção que acompanha os heróis do Quarteto Fantástico desafiando Galactus, interpretado por Ralph Ineson (“The Office”), personagem considerado um dos mais poderosos da Marvel.

Assista ao trailer final de “Quarteto Fantástico”: