‘DNA do Crime’: Netflix renova série brasileira baseada em fatos reais

Há quase um mês no Top 10 Brasil da Netflix , a série brasileira “ DNA do Crime ” está renovada para a terceira temporada. Na última quinta-feira, 3, a plataforma anunciou o lançamento da continuação da produção policial estrelada por Maeve Jinkings e Rômulo Braga.

“DNA do Crime” segue a investigação policial da delegacia de Foz do Iguaçu a um grande assalto na instalação de uma seguradora de valores na Ciudad del Este. Inspirada em crimes reais, a produção é a primeira série brasileira de ação policial da Netflix e explora a fronteira entre Brasil e Paraguai, onde também ficou entre as dez mais assistidas.

A série estreou em 2023, tornando-se a série de língua não inglesa mais assistida no Brasil e no mundo na semana de 13 a 19 de novembro. A segunda temporada foi lançada este ano, no dia 4 de junho, figurando entre as dez mais assistidas em outros quatro países além do Brasil e do Paraguai, são eles Argentina, Uruguai, Portugal e Nigéria.

DNA do Crime retorna à Netflix com Rômulo Braga e Maeve Jinkings em nova trama policial baseada em crimes reais na fronteira brasileira. Crédito: Divulgação/ Netflix

O seriado foi criado por Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos e Leo Levis e realizado pela Paranoid, uma produtora audiovisual independente de São Paulo. As duas temporadas disponíveis somam 16 episódios e o elenco também conta com Alex Nader, que interpreta Isaac, e Thomás Aquino, como Sem Alma.