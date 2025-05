Marvel adia estreia de 'Vingadores: Doomsday' para fim de 2026

Inicialmente previsto para 1º de maio do mesmo ano, o filme passou por mudanças no calendário oficial da Marvel Studios, que reorganiza suas grandes estreias para os próximos anos.

A espera pelos heróis (e vilões) mais poderosos do universo Marvel vai ser um pouco mais longa. A Disney anunciou o adiamento de "Vingadores: Doomsday" , novo longa-metragem do estúdio que agora tem estreia marcada para o dia 18 de dezembro de 2026 .

A notícia chegou após semanas de expectativa alimentada por fãs, sobretudo após o estúdio revelar parte do elenco e detalhes intrigantes da produção em uma live de cinco horas, evento que mostrou apenas cadeiras com nomes dos atores e silhuetas misteriosas sob capuzes, em tom de suspense hollywoodiano.

Novo 'Vingadores' tem retorno de elenco original de heróis da Marvel

Entre os anúncios mais comentados está o retorno de Robert Downey Jr., mas não no papel do já conhecido Homem de Ferro. O ator, que marcou uma geração ao viver Tony Stark por mais de uma década no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), agora assume um novo desafio: dar vida ao Doutor Destino, um dos vilões mais emblemáticos dos quadrinhos.

A escolha do ator para o papel de antagonista movimentou as redes sociais e reforçou as promessas de que "Doomsday" será um evento cinematográfico à altura dos grandes encontros da franquia. Além dele, nomes do universo dos "X-Men" também foram confirmados, selando o que parece ser um crossover épico para os fãs.