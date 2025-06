Wicked 2: tudo sobre a continuação do filme musical

Sequência de Wicked estreia em 2025 e ganhou trailer, pôster e novas informações. Dorothy terá mais destaque na história? Veja comentários do diretor, músicas, elenco e data de estreia

A prévia foi exibida exclusivamente nos cinemas como parte de uma ação promocional da Universal Pictures. Após a exibição, o trailer foi disponibilizado nos canais oficiais do estúdio.

O aguardado primeiro trailer de Wicked: Parte 2 foi lançado nessa quarta-feira, 4, e traz "pistas" sobre como será a sequência do sucesso estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande .

Do elenco e músicas inéditas ao retorno de personagens icônicos e detalhes do enredo, confira as principais informações que O POVO separou já reveladas sobre Wicked: Parte 2.

O que a direção conta sobre a trama de Wicked: Parte 2?

Primeiro trailer do filme 'Wicked: Parte 2' foi lançado na quarta-feira, 4. Crédito: Reprodução/YouTube@universalpictures

O diretor Jon M. Chu, em entrevista à Vanity Fair, confirmou que Wicked: Parte 2 terá maior interseção com O Mágico de Oz, incluindo a presença de Dorothy, que agora terá um papel mais significativo.

Segundo ele, a personagem será inserida com cuidado para não apagar as protagonistas Elphaba e Glinda.