Calendário de feriados: julho de 2025 tem feriados? Saiba mais

O mês de julho tem nenhum feriado nacional oficial no calendário brasileiro . No entanto, essa ausência não significa que será um mês sem pausas ou celebrações.

Próximo feriado nacional

Com a ausência de feriados em julho, o próximo feriado em todo o País só virá no segundo semestre, no Dia da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro (domingo).

Pontos facultativos em 2025

Além dos feriados, o governo federal também define alguns pontos facultativos, que podem ou não ser seguidos por estados e municípios.