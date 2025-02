Quarteto Fantástico: quem é Galacuts, vilão que aparece no trailer

Desde que a Marvel Studios e a Disney anunciaram que estavam trabalhando em um filme do Quarteto Fantástico , os fãs aguardam ansiosamente a estreia de novos personagens no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

O primeiro trailer de Quarteto Fantástico revela vários detalhes importantes sobre o filme, incluindo os poderes de seus protagonistas e as premissas da produção.

Galactus e Quarteto Fantástico: surgimento do vilão



A entidade cósmica devoradora de planetas tem sido uma presença constante nos quadrinhos da Marvel desde 1966. Sua participação no próximo filme do Quarteto Fantástico apresentará o gigante devorador de mundos ao MCU.

As origens de Galactus nos quadrinhos estão ligadas à criação do próprio universo Marvel. Ele já foi um homem mortal chamado Galan, que viveu no universo anterior ao Big Bang. Quando esse universo entrou em colapso, Galan se fundou com a Senciência do Universo e se tornou poderoso o suficiente para sobreviver no novo cosmos.