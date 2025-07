Fogueira Assombrada: conheça o cearense que saiu da música e se tornou ícone do terror

Com 1,5 milhão de seguidores no TikTok, Don Belisário mistura folclore nordestino e terror em vídeos que transformaram o Fogueira Assombrada em sucesso

Aos 27 anos, ele é o criador e dono do Fogueira Assombrada , perfil que mistura folclore, suspense e superstições com muito carisma e originalidade — e que hoje soma 500 mil seguidores no Instagram e 1,5 milhão no TikTok.

Belisário é músico de formação, graduado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Durante anos, viveu o universo dos palcos e das bandas — tocando em covers de Legião Urbana e dividindo cena até com nomes como Augusto Cesar , da clássica banda The Fevers.

Apesar do sucesso no universo do terror digital, sua trajetória iniciou bem longe das histórias assustadoras.

O nome do canal carrega um simbolismo forte — e veio em um momento de desespero. Em plena pandemia, sem poder se apresentar e com o dinheiro contado, Belisário saiu para buscar uma vaga de emprego e caiu num golpe: era somente um curso vendendo certificados.

“Logo no primeiro mês, um vídeo bateu 13 milhões de visualizações. Decidi me dedicar integralmente a isso”, conta.

No início, o Fogueira Assombrada era um podcast , que chegou ao 11º lugar entre os mais ouvidos na categoria história no Spotify. O conteúdo chamava atenção, mas ainda não gerava renda. A mudança de chave foi ao migrar para o TikTok.

Um deles é o episódio sobre como é a Quaresma no interior do Brasil , que mistura tradição católica, medo e folclore nordestino: histórias de assombrações, promessas quebradas e rituais que ecoam há gerações nas comunidades do semiárido.

Já o episódio do Ônibus 5813, inspirado em uma lenda urbana sobre um coletivo que desaparece com seus passageiros, é uma aula sobre como misturar o cotidiano urbano com o sobrenatural — uma característica marcante do conteúdo do canal.

Fogueira Assombrada: força do Nordeste no terror digital



O sucesso do canal se deve, em grande parte, à forma como Don Belisário explora lendas que circulam há séculos em diversas regiões do Nordeste, muitas vezes passadas de geração em geração por meio da oralidade.

Personagens como o Anhangá — espírito protetor (e vingativo) das matas — e a Cabra Cabriola, figura demoníaca que pune crianças desobedientes, são velhos conhecidos de moradores do interior.

Ao trazer essas figuras para o ambiente digital, Don faz algo raro: transforma o folclore regional em conteúdo de massa.

Cão da Itaoca, Hilux Preta, Corta-Bundas: CONHEÇA histórias de terror do Ceará

Fogueira Assombrada: um projeto coletivo



Apesar de ser o rosto do canal, Don reconhece que o Fogueira Assombrada não é um projeto 100% solo. Sua esposa, Taiane, é a principal apoiadora e atualmente ele conta com dois amigos da faculdade no time: um ajuda nos roteiros, o outro atua como produtor musical.

A ideia agora é expandir ainda mais. “Quero delegar funções e me dedicar só à parte criativa. Trazer conteúdo com mais qualidade, com melhor periodicidade”, afirma.

Fogueira Assombrada: de onde arde a chama



Em um cenário digital cada vez mais dominado por tendências rápidas e conteúdos efêmeros, Don Belisário aposta no contrafluxo da memória, da cultura popular e do medo que mora nos detalhes.

Na fogueira que acendeu durante um dos piores dias da sua vida, surgiu um projeto que aquece — e assombra — uma legião de seguidores. Um trabalho autoral, profundamente enraizado na oralidade nordestina, mas com apelo universal.

O próximo passo do Fogueira Assombrada



Para o futuro, Don prepara algo ainda mais ambicioso: uma série no YouTube com pegada humorística, mas sem perder o mistério.

“Vai ser tipo um Chespirito do Terror, com a sofisticação de Seinfeld e a garra de Supernatural”, brinca. A série será construída em conjunto com a comunidade do canal, reforçando o vínculo entre criador e público.

Enquanto a série não estreia, é possível assistir aos primeiros episódios já disponíveis no YouTube, além de revisitar os episódios antigos do podcast.