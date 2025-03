Oscar: veja os melhores momentos da história da premiação

Nudes, confusão e tapas; relembre os momentos mais icônicos do Oscar / Crédito: Reprodução/ Patrick T. Fallon/ Robyn Beck/ Mark RALSTON/ AFP

Enquanto os fãs de cinema se preparam para o Oscar, que acontece neste domingo, 2 de março, O POVO relembra alguns dos momentos mais memoráveis dos quase 100 anos da premiação. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Embora a cerimônia seja tradicionalmente conhecida por premiar grandes talentos e contar com apresentações musicais marcantes, alguns dos momentos mais comentados a cada ano são as surpresas inesperadas que sempre parecem surgir no evento.

Oscar: relembre os momentos mais marcantes da premiação

Marlon Brando recusa seu Oscar em protesto (1973)

Ao vencer o prêmio de Melhor Ator por O Poderoso Chefão, Marlon Brando se recusou a subir ao palco e enviou a ativista indígena Sacheen Littlefeather para representá-lo. Ela utilizou o espaço para protestar contra a forma como os povos indígenas eram retratados em Hollywood. Oscar: maior campeão e mais indicações; CONFIRA os principais recordes Esse foi um dos primeiros exemplos de atores usando o Oscar como plataforma para causas sociais. Décadas depois, discursos como o de Patricia Arquette sobre a desigualdade salarial e o de Leonardo DiCaprio sobre as mudanças climáticas seguiram essa tradição.

Homem invade o palco nu (1974)

Durante a cerimônia do Oscar de 1974, o ator britânico David Niven estava prestes a anunciar o prêmio de Melhor Filme quando um momento inusitado ocorreu. Enquanto discursava sobre como o cinema servia como uma fuga da loucura do mundo, um homem nu surgiu no palco, atravessando rapidamente atrás dele e fazendo um sinal de paz e amor com a mão esquerda. O peladão, que driblara a segurança e subira no palco da festa mais exclusiva do cinema, chamava-se Robert Opel, um ativista e fotógrafo

A plateia reagiu com gritos e risadas, enquanto Niven, inicialmente surpreso, rapidamente recuperou a compostura. Com seu humor característico, ironizou a situação, comentando como era curioso que alguém tentasse chamar atenção apenas exibindo o próprio corpo. Confusão de envelopes premia ‘La La Land’ por engano (2017)

"Houve um erro". Essas quatro palavras mudaram a história do Oscar em 2017, quando, após dois minutos e meio do discurso de aceitação do prêmio de Melhor Filme pela equipe de La La Land, o produtor Jordan Horowitz anunciou que Moonlight era o verdadeiro vencedor. O erro inacreditável foi causado por uma falha da empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers, que entregou aos apresentadores Faye Dunaway e Warren Beatty o envelope errado, resultando em uma das maiores gafes da história da premiação.