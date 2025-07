Férias com as crianças: veja 6 dicas de atividades em Fortaleza

O parque do Cocó é uma ótima opção em Fortaleza para curtir as férias escolares em meio a natureza / Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

Praia ou parque? As férias escolares já iniciaram e, com as crianças em casa, é comum os responsáveis ficarem com aquela dúvida de qual o melhor plano para aproveitar com os pequenos. Para uma diversão completa, é possível montar roteiros que conectem as atividades, aproveitando-as em um único dia ou dividindo entre os dias da semana. Seja qual for a escolha, o que importa é aproveitar o momento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja 6 atividades para fazer com crianças férias Abaixo, confira a programação que o Guia Vida & Arte organizou e para um dia de lazer ao lado do pequeno. 1. Café da manhã O ambiente tranquilo e aconchegante da Casa Nupê garante um café da manhã gostoso e reforçado, perfeito para começar o dia. Vale pedir uma tapioca com frango desfiado e requeijão, acompanhada de suco natural de cajá ou tangerina.

Onde: rua Dr. Gilberto Studart, 753 — Cocó

rua Dr. Gilberto Studart, 753 — Cocó Funcionamento: terça a sexta, das 11h às 20 horas | sábado, das 9h às 12 horas e das 16h às 20 horas | domingo, das 9h às 12 horas

terça a sexta, das 11h às 20 horas | sábado, das 9h às 12 horas e das 16h às 20 horas | domingo, das 9h às 12 horas Mais informações: Instagram @casanupe | (85) 98178 9598 2. Passeio no parque

Próxima parada, o Parque do Cocó. Além do espaço com brinquedos para as crianças, é possível fazer um passeio de bicicleta ou caminhar pela trilha do lugar. A área é ideal também para um piquenique.

Onde: av. Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó



av. Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó Funcionamento: domingo a domingo, das 5h30min às 21 horas



domingo a domingo, das 5h30min às 21 horas Mais informações: Instagram @cocomeuxodo 3. Programação de férias no shopping RioMar O shopping RioMar Fortaleza sempre tem atrações gratuitas para atender todos os públicos em qualquer época do ano, inclusive o infantil. Confira também as peças que estarão em cartaz no teatro.

Shoppings RioMar em Fortaleza têm programação de férias Crédito: Shopping RioMar/Divulgação Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 — Papicu



rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 — Papicu Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22 horas | domingo, das 13h às 21 horas (lojas e quiosques) e das 10h30min às 22 horas (praça de alimentação)

segunda a sábado, das 10h às 22 horas | domingo, das 13h às 21 horas (lojas e quiosques) e das 10h30min às 22 horas (praça de alimentação) Mais informações: Instagram @riomarfortaleza 4. Almoço na praia Almoço divertido? A Praia do Futuro oferece diversas barracas com espaço aquático infantil que faz a felicidade dos pequenos. O Complexo Crocobeach é um deles, com área exclusiva para as crianças e um variado cardápio. Os pais também podem cair na água!

O Complexo Crocobeach une conforto, descanso e diversão na Praia do Futuro, em Fortaleza Crédito: FCO FONTENELE/ O POVO Onde: av. Clóvis Arrais Maia, 3125 — Praia do Futuro

av. Clóvis Arrais Maia, 3125 — Praia do Futuro Funcionamento: domingo a quarta, das 9h às 18 horas | quinta, das 9h às 23 horas | sexta e sábado, das 9h às 19 horas

domingo a quarta, das 9h às 18 horas | quinta, das 9h às 23 horas | sexta e sábado, das 9h às 19 horas Mais informações: Instagram @crocobeach | (85) 99679 2456 5. Passeio de caiaque Ainda seguindo pela orla de Fortaleza, a próxima atividade é um passeio de caiaque na Beira Mar. Ele pode ser realizado em qualquer momento do dia, mas a dica é escolher o entardecer para assistir ao pôr do sol de dentro d'água. Onde: av. Beira Mar, 3958 - Mucuripe

av. Beira Mar, 3958 - Mucuripe Mais informações: Instagram @cearasupclub | (85) 98820 8212

6. Sorvete na orla Para finalizar, uma parada para tomar um bom sorvete. E opções é o que não falta na Sorveteria 50 Sabores, mas a recomendação é pegar ao menos uma bola de chocobrownie com cobertura de marshmallow ou de menta com flocos.