Novo Superman explora humanidade do herói, revela David Corenswet

Diretor James Gunn e elenco de "Super Homem: Legado" vem ao Brasil para divulgar o novo filme; Gunn fala que novo universo irá girar em torno do Super-Homem

“Eu sou o cabeça branca”, disse o bem humorado James Gunn ao chegar na coletiva de imprensa para a divulgação de “Super-Homem: Legado”, nesta segunda-feira, 23, no Rio de Janeiro. A frase se referia tanto aos cabelos brancos quanto à música homônima.

O Vida&Arte esteve no evento de modo virtual, que também contou com as presenças dos atores David Corenswet e Rachel Brosnahan, intérpretes de Clark Kent/Super-Homem e Lois Lane, respectivamente. O filme estreia em 10 de julho nos cinemas.