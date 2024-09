Rock in Rio: Iza faz show com apoio de médicos e 'guardiões'

Cantora IZA prepara equipe grandiosa para show no Rock in Rio Crédito: Jônatas Pereira/Divulgação

Perto dos nove meses de gravidez, a cantora Iza segue com a agenda de shows e afirma estar animada pelo show no Rock in Rio. Conhecida pelas músicas "Dona de Mim" e "Talismã", a artista deve passar pelo Palco Sunset na cidade do rock nesta sexta-feira, 20, às 22h45.

A cantora que aguarda Nala, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, compartilhou vídeo no Instagram e enfatizou que, apesar de desafiador, este momento é um dos mais especiais de sua vida.

"Ela está empurrando todo meu diafragma. Ela está alta, sabe? Mas estou feliz de fazer uma coisa que está me desafiando. Acho que vai ser o show mais especial da minha vidinha, da minha humilde vidinha”, comenta. Ela completa: “Estamos nos dedicando muito para entregar uma coisa muito especial para você e eu também me dedicando para entregar um bagulho maneiro pra ela, pra neném de mamãe. Tomara que ela goste". Iza terá equipe especial para show no Rock in Rio De acordo com as informações divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a mãe de Nala deve ser acompanhada pela obstetra durante o evento. Além disso, ela contará com uma ambulância e um camarim especial de descanso.

Os dançarinos que acompanham a cantora foram treinados para ficarem atentos e ceder apoio à IZA. Nomeados como os "guardiões" da artista , eles devem oferecer suporte a ela em qualquer momento da apresentação caso seja feito um sinal combinado.

Na última sexta-feira, 13, ela já havia compartilhado um vídeo comentando sobre sua jornada no evento que acontece no Rio de Janeiro.