Linkin Park anuncia novos shows no Brasil em 2025; veja datas

As novas datas marcadas para as apresentações em 2025 têm início no dia 8 de novembro no Rio de Janeiro, com sequência no dia 10 de novembro em São Paulo e 13 de novembro em Brasília. As apresentações encerram no dia 15 de novembro em Porto Alegre .

A banda Linkin Park anunciou nesta quinta-feira, 14, que a turnê "From Zero" deve continuar em 2025. Dentre os eventos da turnê que coincidem com o lançamento do novo álbum, estão mais quatro shows no Brasil.

Além do anúncio, a banda lançou o clipe de "Two Faced". A faixa faz parte do novo disco do Linkin Park, intitulado "From Zero".

Os espaços que recebem os shows ainda não foram confirmados, assim como os horários e valores de ingressos. No mesmo mês, o País recebe outros shows de bandas internacionais, como Oasis.

Linkin Park lança novo álbum

Álbum "From Zero" conta com 11 músicas no total, entre elas: The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other, Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH e Good Things Go.