Liam e Noel Gallagher voltam com Oasis e anunciam datas de shows

Com Liam e Noel Gallagher, Oasis fará turnê comemorativa; shows estão marcados para julho e agosto de 2025 no Reino Unido

Intitulado “Definitely Maybe” , o álbum lançado em agosto de 1994 traz entre os sucessos as canções “Rock ‘n’ Roll Star”, “Columbia”, “Supersonic”, “Bring It On Down” e “Cigarettes & Alcohol”.

“É isso, está acontecendo”, escreveu a banda na legenda do vídeo que traz imagens de apresentações antigas. Na postagem que soma mais de 1 milhão de curtidas, a banda revelou as datas da turnê comemorativa que, até então, irá passar pelos países do Reino Unido.

Com 14 cidades anunciadas, os shows estão marcados para iniciar no mês de julho de 2025 em Cardiff, no País de Gales, encerrando em agosto em Dublin, capital da Irlanda. As vendas dos ingressos para as apresentações iniciam neste sábado, 31.