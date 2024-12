Após shows no Brasil esgotados, Liniker anuncia datas na Europa

A passagem pela Europa tem início no dia 31 de maio de 2025, quando Liniker participa da edição de Portugal do Coala Festival , realizado na cidade de Cascais.

Em Fortaleza, Liniker se apresentou durante o Festival Elos no dia 24 de novembro , realizado no Aterrinho da Praia de Iracema. O show na Capital é, até então, o maior público da turnê “Caju”, somando cerca de 50 mil pessoas , conforme relatou a assessoria do evento à época.

Já em junho, a artista desembarca em Amsterdã, na Holanda, no dia 4 de junho; Bruxelas, na Bélgica, no dia 6; e Dublin, na Irlanda, em 9 de junho. No mesmo mês, a cantora segue para Paris, na França, no dia 11; Porto, em Portugal, em 13; e fecha a turnê europeia no dia 14, em Londres, na Inglaterra.

Liniker apresenta “Caju” na Europa: veja agenda de shows

Cascais, Portugal

Quando: sábado, 31 de maio de 2025



sábado, 31 de maio de 2025 Onde: Coala Festival (Hipódromo Manuel Possolo: Av. da República, 371 - Cascais)



Coala Festival (Hipódromo Manuel Possolo: Av. da República, 371 - Cascais) Vendas: no site CoalaFestival

Amsterdã, Holanda

Quando: quarta-feira, 4 de junho de 2025, às 20h30min



quarta-feira, 4 de junho de 2025, às 20h30min Onde: Paradiso (Weteringschans 6-8, 1017 SG - Amsterdã)



Paradiso (Weteringschans 6-8, 1017 SG - Amsterdã) Vendas: no site Paradiso.nl

Bruxelas, Bélgica

Quando: sexta-feira, 6 de junho de 2025, às 20 horas



sexta-feira, 6 de junho de 2025, às 20 horas Onde: La Madeleine (Rue Duquesnoy, 14 - 1000 - Bruxelas)



La Madeleine (Rue Duquesnoy, 14 - 1000 - Bruxelas) Vendas: no site Concert-liniker-lamadeleine.ticketlive.be/selection

Dublin, Irlanda

Quando: segunda-feira, 9 de junho de 2025, às 19 horas



segunda-feira, 9 de junho de 2025, às 19 horas Onde: The National Stadium (145 S Circular Rd - D08 HY40 - Dublin)



The National Stadium (145 S Circular Rd - D08 HY40 - Dublin) Vendas: a partir de 16 de dezembro, às 7 horas (horário de Brasília) e 10 horas (horário de Dublin), no site SingularArtists.ie

Paris, França

Quando: quarta-feira, 11 de junho de 2025, às 19h30min



quarta-feira, 11 de junho de 2025, às 19h30min Onde: La Cigale (20 Blvd Marguerite de Rochechouart - 75018 - Paris)



La Cigale (20 Blvd Marguerite de Rochechouart - 75018 - Paris) Vendas: no site ShotGun.live

Porto, Portugal

Quando: sexta-feira, 13 de junho de 2025



sexta-feira, 13 de junho de 2025 Onde: Primavera Sound (Parque da Cidade: estrada Interior da Circunvalação, 4100-083 - Porto)



Primavera Sound (Parque da Cidade: estrada Interior da Circunvalação, 4100-083 - Porto) Vendas: PrimaveraSound.com/pt/porto

Londres, Inglaterra