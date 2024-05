'Massafeira', disco de 1980, recebe show-homenagem nesta sexta

"Mulheres cantam Massafeira" chega ao Teatro Dragão do Mar, nesta sexta. Na foto, as cantoras Alice David, Claudine Albuquerque, Marta Aurélia e Mona Gadelha Crédito: Ana Raquel / Divulgação

O Teatro Dragão do Mar, na próxima sexta-feira, 26, recebe um espetáculo musical em homenagem ao álbum "Massafeira", de 1980. O show é dirigido por Mona Gadelha, com arranjos de Mimi Rocha, e tem início às 19h30min, trazendo a potência de vozes femininas cearenses de diferentes gerações, acompanhadas por uma banda completa. "Massafeira" foi um disco histórico que marcou a trajetória da musicalidade cearense. O projeto reuniu diversos nomes de peso da cena artística do Ceará, dos anos de 1970 e 1980, em um trabalho que exalta os traços da musicalidade nordestina.

A apresentação no Teatro Dragão terá a performance vocal das artistas Alice David, Claudine Albuquerque, Marta Aurélia e Mona Gadelha. Na ocasião, as cantoras serão acompanhadas pelos músicos Joana Lima (nos teclados), Naiara Lopes (na bateria), Vitoriano (no baixo) e Mimi Rocha (guitarra e bandolim). Mona Gadelha detalha experiência da gravação do álbum 'Massafeira' quando tinha 18 anos de idade Mona Gadelha, que participou da gravação do projeto aos 18 anos de idade, hoje, quatro décadas após o lançamento, expressa a importância do trabalho para a música nordestina.

"'Massafeira' foi um momento singular da música, não só do Ceará, mas do País [...] Participar da 'Massafeira' foi um verdadeiro presente da vida. A cada ano que passa percebo esse momento como único" comunica a artista. O projeto, que nasceu no final dos anos 1970, resultou na reunião de grandes cantores, compositores e poetas, como: Ednardo, Fagner, Ângela Linhares, Mona Gadelha, Patativa do Assaré, Fausto Nilo e Belchior. Além dos nomes reconhecidos no Estado, o disco também contou com músicos como Tutty Moreno, Antônio Adolfo, Rui Motta, Túlio Mourão, Robertinho de Recife, dentre outros. "O álbum tem uma marca da identidade cearense - seja no modo de cantar, seja no modo de compor, os temas comuns, as afinidades, as harmonias. É o disco que apresenta a geração do rock e do blues. E precisa ser descoberto ou redescoberto", comunica Mona, acerca do conteúdo do projeto musical. 'Massafeira' é referência para artistas de todo o Ceará Em entrevista dada ao Vida & Arte, Mona Gadelha compartilha diversos pontos que dão o valor histórico que a obra "Massafeira" possui.